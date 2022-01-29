Türkiye’de vaka sayıları artıyor! Sağlık Bakanı Koca’dan milyonları rahatlatan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, küresel bir salgınla mücadeleyle zorlu iki yıl geçirdiklerini, salgının yıkıcı etkisini geride bırakarak yok olup gitmekte olduğunu söyledi.

VATANDAŞLARIMIZIN SABRIYLA BUGÜNLERE GELDİK

Salgının ilk gününden bugüne kadar ilk tepki gösteren, yerinde kararlar alan bir irade ortaya konulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine tevdi ettiği milletin sağlığı emanetini layıkıyla muhafaza etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Küresel salgın ilan edilmemişken Bilim Kurulu'nu kurup, salgınla mücadele rehberimizi Dünya Sağlık Örgütü'nden önce ilan ettik. Hızla duruma vaziyet ederek tedbirler hayata geçirdik. Aşı programı başladığında vatandaşımızı en hızlı şekilde aşı ile buluşturmuş ve çok kısa sürede vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünü aşıladık. Bilimin gereklerini yerine getirmiş ve her bir vatandaşımızın sıhhat ve selameti için çalıştık. Bunları yaparken sosyal gerçeklerden, hayatın tartışmasız gerekliliklerinden ise taviz vermedik. Vatandaşımız sabretti, azmetti ve bugünlere geldik."