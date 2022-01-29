29 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ve İslami İşler Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

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