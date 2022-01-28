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Bakırköy'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na protesto! Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun istifasını istediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Bakırköy’de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na protesto! Belediye Başkanı Kerimoğlu’nun istifasını istediler

Son dakika haberleri... CHP'nin medya üssü Halk TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanala girişte bir grup Bakırköylü vatandaşın protestosuyla karşılandı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösteren grup, ''Kerimoğlu'nu istemiyoruz.'' ve Kerimoğlu istifa'' sloganları attı. İşte detaylar...

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