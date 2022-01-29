Göç İdaresi Başkanlığından Fatih Altaylı'nın köşe yazısına yalanlama: Tamamen gerçek dışıdır
Son dakika haberleri... Göç İdaresi Başkanlığından, Fatih Altaylı'nın ''Resmi Sitede FETÖ Reklamı'' başlıklı köşe yazısında geçen ifadelere tepki gösterildi. Söz konusu iddiaların kara çalma olduğu ifade edilirken, ''Söz konusu iftiranın acilen düzeltilmesini bekliyoruz'' denildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Sayın Fatih Altaylı'nın 29 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" başlıklı yazısında; Göç İdaresi Başkanlığına ait Live in Türkiye sitesinde Türkiye'de konut bulmak için üç sitenin önerildiği ve bu siteler içerisinde FETÖ terör örgütüne aidiyeti nedeniyle kapatılan Zaman Gazetesinin isminin geçtiği iddiasında bulunmuştur. Haberde bahsedilen içerikler kesinlikle Göç İdaresi Başkanlığımıza ait Live in Türkiye sitesinde yer almamakta olup, kurumumuza ait sitede FETÖ terör örgütünün reklamı yapıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır.
Live in Türkiye sitesi, Başkanlığımızca Türkiye'de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları, Türkiye'de yaşama dair pek çok konuda bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir sitedir. 21 Ocak 2022 tarihinde hizmete açılan siteye www.liveinturkiye.com adı ile erişim sağlanmaktadır. Dolayısıyla hâlihazırda erişime açık olan sitenin www.liveinturkey.gov.tr olduğu ve Sayın Fatih Altaylı'nın iddiaları üzerine sitenin kapatıldığı şeklindeki ifadeler tamamen gerçek dışıdır.
Sayın Fatih Altaylı'nın yazısında yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve aşağıda görseli sunulan www.internations.org adlı sitenin Living in Turkey başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kumumuza ait olan Live in Türkiye' nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümü aşağıda belirtilen şekilde olup, hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere söz konusu yazıda geçen ifadeler bühtan olup, Başkanlığımıza yönelik bu iftiranın acilen düzeltilmesini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek?
- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak?
- Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
- AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
- Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...
- Galatasaray haberleri! Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı?
- Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ'ın hayat hikayesi
- Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...