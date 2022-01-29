Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na oturma düzeni göndermesi: Boy sırasına göre mi oturacaklar?

MİLLET İTTİFAKI'NA OTURMA DÜZENİ GÖNDERMESİ

Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturaacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.

"BU TATLI SU SİYASETÇİLERİNE YÜZ VERMİYOR"

Kendi ülkelerini batılı büyükelçilere şikayet edecek kadar küçüldüler, milli haysiyetini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler, bölücü örgütün güdümündeki parti ile yürümekten çekinmezler. Korkaklık, beceriksizlik, müfterilik dışında hiçbir özellikleri yok. Bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor. Bu tatlı su siyasetçilerine yüz vermiyor.

Hiçbir hesap bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bunların skandallarının üzerine kapatamayacak. Daha uyumlu, daha koordine olarak çalışacağız. Kapısını çalmadık, halini hatrını sormadık kimseyi bırakmayacağız. Yeni gönüller fethetmenin mücadelesini vereceğiz. Bize oy versin, vermesin tek tek onlara ulaşarak tek tek gerçekleri anlatacağız, onları ikna edeceğiz. Muhalefetin çapsızlığı ve vizyonsuzluğunu ortaya koyacağız. Sizlere yürekten inanıyor ve güveniyorum.