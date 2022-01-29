Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na oturma düzeni göndermesi: Boy sırasına göre mi oturacaklar?
Son dakika haberi... Giresun'da afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturan Başkan Erdoğan, ardından toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın son durağı da, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı oldu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın günlerdir çözemediği oturma düzeni konusuna göndermede bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Giresun'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
Bugün hem Giresunla hasret gideriyor, hem de açılış heyecanını birlikte yaşıyoruz. Dereli'yi ziyaret ettik. Afeti haber almaz tüm birimleri harekete geçirerek kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Giresunlulara söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yarlarını sarmayı başardık. Bugün inşası tamamlanan afet konutları, işyerleri ve altyapıların açılışını gerçekleştirdik. Afetzede kardeşlerimizin dertlerine derman olabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Giresun merkeze geçerek bizleri bekleyen onbinlere hitap ettik. Açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.
"NEREDE BİR EKSİK, HATA VE SORUN VARSA ORAYA HEMEN MÜDAHALE EDİLİYOR"
Bir taraftan afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, benzer acıların tekrar yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları koordinasyon içinde riskli alanların belirlenmesi için çalışıyor. Nerede bir eksik, hata, sorun varsa hemen oraya müdahale ediliyor. Bu mücadelenin başarılı olması, halkımızın destek vermesine bağlıdır.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHLİKESİ
İklim değişikliğinin ülkemizi de etkilediği dönemde bu meseleyi görmezden gelme lüksümüz yoktur. Çevre konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğinize inanıyorum.
BİZ TÜRKİYE'YE HİZMET YOLUNDA HİÇBİR ENGEL TANIMADIK
Hiçbir engel tanımadan Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunla kardeşliğimizi yeniledik, muhabbetimizi güçlendirdik. Yarın Trabzon'da olacak, orada da dolu dolu bir program icra edeceğiz. Kışa, kara, soğuğa, sıcağa aldırmadan hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadık. Biz bu millete efendilik yapmak üzere değil, hizmetkar olmak üzere geldik.
SON 19 YILDA GİRESUN'A 27 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM YAPTIK
Asla popülizm yapmadık. Giresun'da verdiği sözleri Ankara'da unutanlardan olmadık. Milletimize karşı hep samimi olduk, dürüst davrandık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza yaklaştırmadık. Biz icraatımızla konuşuruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük kalkınma hamlseyi buluştururken hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar lira tutarında yatırım yaptık.
MİLLET BAHÇE MÜJDESİ: YÜZDE 85 SEVİYESİNDE
Giresun'da 49 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. TOKİ eli ile 3774 konut ile birlikte 47 sosyal donatı alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.
Merkez Kale mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. En kısa sürede çalışmalarımıza TOKİ Başkanlığı ile başlıyoruz. 2 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların yapımına devam ediyoruz. Bulancak Millet Bahçesi'nde yüzde 85 seviyesindeyiz. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz.
Ulaştırmada 28 KM'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplum 147 KM'ye ulaştırdık. 2 yıl önceki av sezonu açılışında söz verdiğimiz Giresun Balıkçı Barınağı inşaatı sürüyor.
Enerjide Giresun-Bulancak-Espiye ve Keşap'a doğal gaz arzı sağladık. Özetin özeti diyebileceğimiz bu yatırımları sadece 19 yılda tamamlayarak Giresun halkının hizmetine sunduk.
MİLLET İTTİFAKI'NA OTURMA DÜZENİ GÖNDERMESİ
Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturaacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok.
"BU TATLI SU SİYASETÇİLERİNE YÜZ VERMİYOR"
Kendi ülkelerini batılı büyükelçilere şikayet edecek kadar küçüldüler, milli haysiyetini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler, bölücü örgütün güdümündeki parti ile yürümekten çekinmezler. Korkaklık, beceriksizlik, müfterilik dışında hiçbir özellikleri yok. Bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor. Bu tatlı su siyasetçilerine yüz vermiyor.
Hiçbir hesap bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bunların skandallarının üzerine kapatamayacak. Daha uyumlu, daha koordine olarak çalışacağız. Kapısını çalmadık, halini hatrını sormadık kimseyi bırakmayacağız. Yeni gönüller fethetmenin mücadelesini vereceğiz. Bize oy versin, vermesin tek tek onlara ulaşarak tek tek gerçekleri anlatacağız, onları ikna edeceğiz. Muhalefetin çapsızlığı ve vizyonsuzluğunu ortaya koyacağız. Sizlere yürekten inanıyor ve güveniyorum.
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