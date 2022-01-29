Başkan Erdoğan'dan TV programları için genelge! Toplumun ahlakını bozan yayınlara karşı harekete geçildi! 'Maske Kimsin Sen?' ile tartışma başladı
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi. Genelgede son günlerde tartışma konusu olan ve RTÜK'ün de inceleme başlattığı Maske Kimsin Sen isimli yarışma programına atıfla, "Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek." ifadeleri kullanıldı
Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almanın elzem hale geldiği belirtildi.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ülkeyi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ile tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılan genelgede, aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususunun, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline geldiği aktarıldı.
Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinin aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımladığı, "Gençliğin korunması" başlıklı 58'inci maddesinin ise gençleri kötü alışkanlıklardan, cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlediği hatırlatıldı.
"AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIMLAR TEŞVİK EDİLECEK"
Milli kültürü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğin teminatı çocuk ile gençlerin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ile yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlılıkla atılmasının gerekliliği vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak. Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek.
Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.
Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim."
MASKE KİMSİN SEN İLE TARTIŞMA BAŞLADI
FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli yarışma, pagan sembollerine yer verildiği öne sürülerek tartışma konusu olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.
FOX TVDE PAGAN VE SATANİZM RİTÜELLERİNİ ÇAĞRIŞTIRAN 'MASKE KİMSİN SEN?'
Her yaştan izleyici grubunun televizyon karşısında olduğu saate, ilk yayınlandığı günden itibaren eğlence adı altında korkunç maskeler ve kostümler giyen katılımcılar şarkı söyleyip dans ediyorlar. Genellikle pagan, satanizm ve şeytani ilahları simgeleyen maskelerle sahneye çıkan katılımcılar sahnede çeşitli ritüeller gerçekleştiriyor.
TOPLUMA SEMPATİK VE ZARARSIZ GÖSTERMEK İÇİN ÜNLÜLER KULLANILIYOR
Skandal programda toplumun bilincinde daha kolay şekilde yer edinebilmek için magazin dünyasında genelde ismi sıkça bulunan ünlüler katılımcı ve jüri üyesi olarak kullanılıyor. Bu sayede özellikle çocuk ve genç kitleye verilmek istenen mesaj çok daha kolay işleniyor.
FOX TV'YE TEPKİLER YAĞDI: HADDİNİ BİL
Yayınlandığı ilk bölümden sonra sosyal medya gündeminde büyük tepkiler verilmişti. #FoxHaddiniBil etiketi ile binlerce tepki yağmıştı. Vatandaşın sesine kulak veren RTÜK harekete geçerek inceleme başlattığını açıklamıştı. Fakat FOX TV bir başka skandal karara imza atarak haftanın bir günü yayınlandığı 'Maske Kimsin Sen?' programını haftada iki güne çıkardı.
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