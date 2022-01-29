CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevlerinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmişti. 5. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler açık cezaevi izin sürelerine çevrildi. 30 Kasım'da sona ermesi beklenen izinler, 5. Yargı Paketi ile uzatılarak 31 Ocak'a kadar ertelenmişti. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde izin süreleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında açıklama geldi. 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
CTE tarafından yayımlanan duyuruya göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
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