Son dakika: RTÜK’ten FOX TV Halk TV ve Tele1’e yaptırım

Toplantıda ayrıca, Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

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