Ülke yönetimine talip olan Millet İttifakı'nda oturma düzeni krizi! Basit bir sorun bile kaosa dönüştü
"Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamanter sistem" sloganını dilinden düşürmeyen Millet İttifakı, Türkiye'yi şaha kaldıracakları sözünü her fırsatta dile getiriyor. Siyasi düşünce olarak birbirine de benzemeyen CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi henüz ortak bir aday dahi belirleyemezken, ittifak yeni bir krizin daha eşiğine geldi. Haftalardır oturma düzeni konusunda bir mutabakata varamayan ittifakın ortakları, kendi düşüncelerini kabul ettirmek için de kanal kanal gezip algı oluşturma peşinde. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon kanalında oturma düzeni ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından anlaşılan Türkiye'yi yönetmeye talip olan "benzemezler ittifakının" ne bir ortak aday çıkarma konusunda anlaşabildiklerini ne de birkaç dakikalık görüşmeyle çözülecek oturma düzeni konusunda anlaşamadıklarını ortaya koydu. Kamuoyu, basit bir şekilde çözülecek meselede bile anlaşamayan Millet İttifakı'nın ülke yönetiminde kaosa neden olacağı tehlikeye dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söyledi.
ALFABETİK SIRA ÖNERİSİ
Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.
Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.
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