Ülke yönetimine talip olan Millet İttifakı’nda oturma düzeni krizi! Basit bir sorun bile kaosa dönüştü

ALFABETİK SIRA ÖNERİSİ

Şubat ayında bu metnin altına imza atacaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar." ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı partinin oturma düzeni konusunu tartışması dikkat çekti.