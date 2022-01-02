FOX TV'ye "Maske kimsin sen?" tepkisi! Ekranlardaki rezillik vatandaşı çileden çıkarttı: #FoxtvhaddiniBil

PROGRAMDA ÜNLÜLERİ KULLANIYORLAR

"Maske Kimsin Sen?" isimli yarışma programında yarışmacılar da jüri de ünlü isimlerden oluşuyor. Formata göre maskeyle sahne performansı sergileyen isimlerin kim olduğu tahmin ediliyor. Ancak kullanılan kostüm ve maskeler tartışma konusu olurken sosyal medyada da sert tepkiyle karşılaştı.