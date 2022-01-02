FOX TV'ye "Maske kimsin sen?" tepkisi! Ekranlardaki rezillik vatandaşı çileden çıkarttı: #FoxtvhaddiniBil
FOX Tv'de yapılan "Maske Kimsin Sen?" programı sosyal medyada tepki çekti. Binlerce vatandaş FOX Tv'nin söz konusu programı ahlak ve aile yapısını bozmaya yönelik kasıtlı olarak hazırladığını ileri sürdü. Twitter'da #FoxtvhaddiniBil başlığında yapılan yorumlarda RTÜK'ün harekete geçmesi için çağrıda bulunuldu.
Giriş Tarihi: 02.01.2022
13:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
13:12
FOX TV'de Maske Kimsin Sen adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi. 7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan programda yapılan iğrençlikler sınır tanımadı. Birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
PROGRAMDA ÜNLÜLERİ KULLANIYORLAR
"Maske Kimsin Sen?" isimli yarışma programında yarışmacılar da jüri de ünlü isimlerden oluşuyor. Formata göre maskeyle sahne performansı sergileyen isimlerin kim olduğu tahmin ediliyor. Ancak kullanılan kostüm ve maskeler tartışma konusu olurken sosyal medyada da sert tepkiyle karşılaştı.
PAGAN VE SATANİZM SUBLİMİNALİ İDDİALARI
Pagan tanrılarının maskesini andıran maskelerle sahnede çeşitli ritüeller yapılan program sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Milli ve manevi değerlerle alakası olmayan programın Türk televizyonlarında yayınlanmasına tepki gösteren kullanıcılar RTÜK'e tepki gösterdi.
RTÜK'E ŞİKAYET
Birçok vatandaş RTÜK hesaplarını etiketleyerek programı şikayet etti.
İşte sosyal medya üzerinden FOX TV ve "Maske Kimsin Sen?" isimli yapımda kullanılan satanist ve paganist unsurlara yönelik gelen tepkilerden bazıları...