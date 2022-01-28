Son dakika: Halk TV ve İsmail Saymaz’ın TÜGVA yalanı anında çürütüldü! Özür dilemek zorunda kaldı

İBB'NİN KARLA MÜCADELE FİYASKOSU TÜGVA ÜZERİNDEN UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen kar yağışına yeterli tedbiri alamayan İBB, şehirde büyük bir kaosun yaşanmasına neden oldu. Binlerce insan ve araç trafik sıkışıp kalırken, halkın imdadına yine Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hükümet yetkilileri ve AK Partili belediyeler koştu.

Halkın gördüğü bu gerçek karşısında algı operasyonları için düğmeye basan CHP, fonladığı kalemşor ve internet sitelerine TÜGVA'ya saldırı talimatı verdi. İsmail Saymaz Halk TV'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İBB ile TÜGVA arasındaki kavga üç ay önce Büyükada'daki vapur iskelesinde patlak vermişti. Kavga, iskelenin ikinci katından çıktı. İBB'ye bağlı İstanbul Şehir Hatları, iskelenin üst katını 7 Haziran 2018'de TÜGVA'ya 10 yıl süreyle kiraladı. İBB, alanın ticari amaçlarla kullanıldığını belirterek, sözleşmeye aykırı davranıldığı için 21 Şubat 2020'de sözleşmeyi feshetti ve binanın boşaltılmasını istedi. İBB, tahliye etmek için 6 Ocak 2021'de Adalar Kaymakamlığı'na başvurdu. Bu arada TÜGVA da tedbir için mahkemeye gitti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tahliyenin durdurulmasını reddetti. İBB, bir kez daha kaymakamlığa başvurdu." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Kaymakamlık, tahliye için sözleşmenin usulüne uygun feshedildiğine ilişkin belgeleri istedi. Aynı anda TÜGVA, Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, tarafların arasında geçerli kira sözleşmesi bulunduğunun tespitini, esasa ilişkin karar verilene kadar tahliyeyi engellemek için tedbir kararı verilmesini istedi. Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Ocak'ta davayı karara bağladı. Mahkeme, davayı usulen reddetti. Davaya bakmakla yükümlü mercinin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi. Tedbire ilişkin bir karar verilmedi. Avukatlar TÜGVA'nın karara itiraz etmeyeceğini ve yakında binayı boşaltacağını ifade ediyor."