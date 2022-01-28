Son dakika: Halk TV ve İsmail Saymaz'ın TÜGVA yalanı anında çürütüldü! Özür dilemek zorunda kaldı
Son dakika haberine göre Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TÜGVA'nın İBB ve CHP Adalar yönetiminin elinden almaya çalıştığı Büyükada'daki ofisini, mahkeme kararıyla kaybettiğini ve önümüzdeki günlerde boşaltacağı yalanına imza attı. Ancak TÜGVA, İsmail Saymaz'ın iddialarını çürüterek yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “İlgili haberlerde lanse edildiği şekilde 'davanın kaybedildiğine' ve 'karara karşı hukuki yollara başvurulmayacağına', 'TÜGVA’nın binayı boşaltacağına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır. Yetkisizlik kararına karşı hukuki yollara müracaat edeceğimiz gibi ayrıca İsmail Saymaz ve Halk TV’nin gerçek dışı haberine ilişkin tekzip, tazminat ve diğer haklarımızı kullanacağımızı da bildiririz” denildi. TÜGVA'nın açıklaması sonrası Halk TV ve Saymaz özür dilemek zorunda kaldı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise "Rezilsiniz diyerek " sert tepki gösterdi. İşte o açıklama...
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA arasında gerginliği neden olan Adalar İskelesi'nin ikinci katına ilişkin davayı TÜGVA'nın kaybettiğini iddia etti. Saymaz'ın iddialarına yanıt veren TÜGVA, gerçekleri tek tek açıkladı.
İSMAİL SAYMAZ ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TÜGVA iftirası sonrası özür dilemek zorunda kaldı.
İşte İsmail Saymaz'ın bugünkü köşe yazısında yaptığı açıklama:
Dün bu köşede TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı Büyükada Vapur İskelesi'ne ilişkin Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davadan söz etmiştim. Taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesinin tespiti ve esasa ilişkin karar verilene kadar tahliyede yürütmenin durdurulmasına ilişkin bu davanın usul bakımından reddedildiğini yazmıştım. Mahkeme yetkisizlik kararı vermişti.
Ancak haber "TÜGVA Adalar'da davayı kaybetti" başlığıyla verildi.
Doğrusu "TÜGVA'nın Adalar Davası reddedildi" olmalıydı.
Eksik anlatım, yanlış bir anlatımdır da.
Düzeltir, özür dilerim.
TÜGVA BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ: REZİLSİNİZ
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, sosyal medya hesabından, Halk TV ve İsmail Saymaz'a sert tepki gösterdi.
İşte o paylaşımı:
Önce yalan söyle, yalan kitlelere yayılsın, dün biz mahkeme kararını da yayınlayıp gerçeği ortaya koyalım, dün yazını geri çekme özür dileme, 1 gün sonra "başlık hatalıymış" deyip pişkinlik yap.
Yaptığının ne olduğunu bilmiyorum ama gazetecilik olmadığı kesin.
Rezilsiniz!
İBB'NİN KARLA MÜCADELE FİYASKOSU TÜGVA ÜZERİNDEN UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen kar yağışına yeterli tedbiri alamayan İBB, şehirde büyük bir kaosun yaşanmasına neden oldu. Binlerce insan ve araç trafik sıkışıp kalırken, halkın imdadına yine Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hükümet yetkilileri ve AK Partili belediyeler koştu.
Halkın gördüğü bu gerçek karşısında algı operasyonları için düğmeye basan CHP, fonladığı kalemşor ve internet sitelerine TÜGVA'ya saldırı talimatı verdi. İsmail Saymaz Halk TV'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"İBB ile TÜGVA arasındaki kavga üç ay önce Büyükada'daki vapur iskelesinde patlak vermişti. Kavga, iskelenin ikinci katından çıktı. İBB'ye bağlı İstanbul Şehir Hatları, iskelenin üst katını 7 Haziran 2018'de TÜGVA'ya 10 yıl süreyle kiraladı. İBB, alanın ticari amaçlarla kullanıldığını belirterek, sözleşmeye aykırı davranıldığı için 21 Şubat 2020'de sözleşmeyi feshetti ve binanın boşaltılmasını istedi. İBB, tahliye etmek için 6 Ocak 2021'de Adalar Kaymakamlığı'na başvurdu. Bu arada TÜGVA da tedbir için mahkemeye gitti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tahliyenin durdurulmasını reddetti. İBB, bir kez daha kaymakamlığa başvurdu." ifadesini kullandı.
Saymaz şunları kaydetti:
"Kaymakamlık, tahliye için sözleşmenin usulüne uygun feshedildiğine ilişkin belgeleri istedi. Aynı anda TÜGVA, Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, tarafların arasında geçerli kira sözleşmesi bulunduğunun tespitini, esasa ilişkin karar verilene kadar tahliyeyi engellemek için tedbir kararı verilmesini istedi. Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Ocak'ta davayı karara bağladı. Mahkeme, davayı usulen reddetti. Davaya bakmakla yükümlü mercinin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi. Tedbire ilişkin bir karar verilmedi. Avukatlar TÜGVA'nın karara itiraz etmeyeceğini ve yakında binayı boşaltacağını ifade ediyor."
TÜGVA'DAN SAYMAZ'IN İDDİALARINA YALANLAMA
Vakıftan yapılan açıklamada Saymaz'ın iddiaları yalanlandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da kar ile mücadelede beceriksizliğin tarihini yazınca, fonladığı sözde gazetecilerle gündemi değiştirmek için Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmaya başlamış. Bu sefer yalanlarının ortaya çıkması 5 dakika sürdü. Özetle: Adalarda davayı kaybetmedik.
Bugün İsmail Saymaz'ın "TÜGVA Adalar Davasını Kaybetti" yalanı hakkında basın açıklamamızdır, ayrıca mahkeme kararını da paylaşıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! 28 Ocak TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- 2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Yalnız Kurt konusu nedir? ATV dizisi Yalnız Kurt oyuncuları kimdir?
- Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar?
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022 cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak?
- 15 tatil ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr uzatılacak mı?
- Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?
- 3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!
- Cuma hutbesi 28 Ocak 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kim?
- Bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı! Nerede askerlik yapacağım?
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?