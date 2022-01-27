Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022? MSB ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? e-Devlet askerlik sorgulama...

f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 2'nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.