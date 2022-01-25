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FETÖ'nün "üst düzey" sorumlusu Çanakkale'de yakalandı! Çantasından dokumanlar çıktı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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FETÖ’nün üst düzey sorumlusu Çanakkale’de yakalandı! Çantasından dokumanlar çıktı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ-PDY) Bursa üst düzey güncel sorumlusu 56 yaşındaki Y.O. çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, MİT ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ÇIKT

Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan Bursa'da FETÖ'nün üst düzey güncel sorumlusu olduğu belirlenen Y.O., çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.



FETÖ üyesi Y.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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