Son dakika: MGK sona erdi! Yazılı açıklama geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik ele alındı. İki ülkeye sağduyu çağrısı yapıldı. İşte MGK bildirisinde yer alan diğer detaylar...
Başkan Erdoğan liderliğinde 2022'nin ilk MGK Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 4 saat 45 dakika sürdü.
Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama geldi.
MGK bildirisinin tamamı şöyle:
1- 2021 yılında milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş; 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.
TERÖRLE MÜCADELE
2- PKK/KCK-PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
3- Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış, gerilimin artmasının hiç kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.
TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ
4- Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.
DOĞU AKDENİZ-EGE VE YUNANİSTAN MESELESİ
5- Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş, Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
- 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
- Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
- Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı 2022 ilanı yayımlandı mı? Bekçilik başvuru formu...
- Araç sahibi olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! MTV ilk taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılıyor?
- AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022? MSB ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? e-Devlet askerlik sorgulama...
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli?
- Beklenen açıklama geldi: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?