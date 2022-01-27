27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Tarih belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Tarih belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor! Tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Başkan Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti.

ZİYARETİN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrayna ziyaretini gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan önemli Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi ele alınacak.

Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDİYOR

Putin Türkiye’ye geliyor! PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR!
Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Putin Türkiye’ye geliyor!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA