Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı: Yeniden gelecek! Kar yağışı için tarih verildi
Türkiye günlerdir kar altında kalırken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Marmara Bölgesi ile birlikte Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları için önenmli açıklamalar yapıldı. Cuma günü hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesi beklenirken, hafta sonunun ardından yeniden soğuk havalar etkisini gösterecek. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu Meteoroloji tarafından cevap buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava durumu ve Meteoroloji haberine göre İstanbul için bugün kritik gün. Hava sıcaklıkları mevsim dereceleriin 4 derece üstünde seyrediyor. Bununla beraber kar yağışı İstanbul'da bu sabah saatlerine kadar sürecek.
CUMA MEVSİM NORMALLERİNE YAKLAŞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerden artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Kar yağışının gece saatlerinde tekrar başladıktan sonra bu sabah saatlerine kadar devam etmesi ve İstanbul'u kar yağışı olarak terk etmesi bekleniyor.
Cuma günü İstanbul'da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacak.
Bu nedenle buzlanma ve don olayı riski İstanbul'da devam ediyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığı en düşük -3, en yüksek 4 derece olacak. En düşük nem oranı %62, en yüksek nem oranı ise %80 olacak.
ANKARA'YA ÖNEMLİ UYARI!
Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişi var. Gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı buzlanma ve don uyarısı var.
YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirtçevreleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ!
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Doğu Akdeniz bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kesimleri, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Şanlıurfa ve Mardin dışında) kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
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