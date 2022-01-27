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Almanya'da Rus akademisyene casusluk davası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Almanya’da Rus akademisyene casusluk davası!

Almanya'da Rus bir akademisyen hakkında Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi. Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Ilnur N'nin, Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR'ye havacılık projeleri hakkında bilgi vermekle suçlandığı belirtildi.

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