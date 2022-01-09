Yalanın merkezi Cumhuriyet Gazetesi’nin algı operasyonu elinde patladı! TÜGVA’yı hedef alan manşetiyle ilgili tekzip metni yayınladı

Müvekkil Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş bir gençlik vakfıdır. Türkiye Gençlik Vakfı'nın kuruluşundan bu yana tek gayesi devletine bağlı ve liyakatli gençler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Cumhuriyet Gazetesi'nin 23.10.2021 tarihli 35077 sayılı yayımında yer alan haberdeki tüm iddialar gerçek dışı olmakla söz konusu ifadelerin tamamı birincil muhatabı tarafından da yalanlanmıştır.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak Müvekkil, hukuken sahip olduğu hakları en etkin kullanmaya devam edecektir. Tekzibe konu yayında yer alan gerçek dışı bilgi ve açıklamaları; kötü niyetli ve hayali senaryoları; kısacası yayıncılık etik değerlerine yakışmayan bu iftiraları yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi'ni kınıyor, asılsız suçlamalara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.