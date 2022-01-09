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Yalanın merkezi Cumhuriyet Gazetesi'nin algı operasyonu elinde patladı! TÜGVA'yı hedef alan manşetiyle ilgili tekzip metni yayınladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Yalanın merkezi Cumhuriyet Gazetesi’nin algı operasyonu elinde patladı! TÜGVA’yı hedef alan manşetiyle ilgili tekzip metni yayınladı

Yalan haberlerle algı operasyonları yapmaya çalışan fondaş Cumhuriyet Gazetesi'nin bir iftirası daha elinde patladı. Gazete, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında yaptığı haber nedeniyle tekzip metni yayınladı. Cumhuriyet Gazetesi’nin manşet haberinde "Cevap ve Düzeltme metnidir" başlıklı ifadelere yer verildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya "çevreci" güzellemesi yapıp yerli ve milli vakıfları hedef alan CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef alan manşet haberine ilişkin tekzip metni yayınladı.

Konuyla ilgili TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Eminoğlu paylaşımında, "Türkiye Gençlik Vakfı'mıza sürekli iftira atan Cumhuriyet adlı kağıt parçası yalan haber yaptığını bugün yine manşetten duyurdu. Vakfımıza saldırıların başladığı andan itibaren hep şunu söyledik "Yalanlar değil #HakikatKazanacak" Yalan terörüne karşı mücadelemize DEVAM EDECEĞİZ" ifadelerini kullandı.

İŞTE YAYINLANAN TEKZİP METNİ
Cumhuriyet Gazetesi'nin 23.10.2021 tarihli 35077 sayılı yayımında "Ensar, Türgev, Tügva Paralel Terör Örgütü Gibi" manşeti atılmış ve haberin devamında "Devleti Sömürüyorlar", "Sonunuz Böyle Olacak" alt başlıkları kullanılarak dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Sn. Salih Altun'un Türkiye Gençlik Vakfı hakkında bir takım demeçler verdiği iddiası ile müvekkil hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde beyanlarda bulunulmuştur. Haber içeriğinde Bitlis Vali Yardımcısı Sn. Salih Altun tarafından söylendiği iddia edilen ve Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan tüm ifadeler bizzat Sn. Salih Altun tarafından yalanlanmıştır. Sn. Salih Altun tarafından resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2014, 2015, 2016 yıllarında Bitlis Vali Yardımcılığı görevini ifa ettiğini ve görevde bulunduğu süre boyunca devletimize ihanet eden FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm şer odakları ile mücadele ettiğini, bu süre zarfında birçok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığını, işbu husumetten kaynaklı olarak bazı haber sitelerinde talihsiz ve kasıtlı bir biçimde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmeye çalışıldığını, TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR VAKFI ve İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi vakıf ve Sosyal Toplum Kuruluşlarının kamu yararına çalışan ve ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti olan kurumlar olduğunu ve böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında paralel yapı ve terör örgütü gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ile konuya isminin alet edilmeye çalışılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu" ifade etmiştir.

Müvekkil Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş bir gençlik vakfıdır. Türkiye Gençlik Vakfı'nın kuruluşundan bu yana tek gayesi devletine bağlı ve liyakatli gençler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Cumhuriyet Gazetesi'nin 23.10.2021 tarihli 35077 sayılı yayımında yer alan haberdeki tüm iddialar gerçek dışı olmakla söz konusu ifadelerin tamamı birincil muhatabı tarafından da yalanlanmıştır.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak Müvekkil, hukuken sahip olduğu hakları en etkin kullanmaya devam edecektir. Tekzibe konu yayında yer alan gerçek dışı bilgi ve açıklamaları; kötü niyetli ve hayali senaryoları; kısacası yayıncılık etik değerlerine yakışmayan bu iftiraları yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi'ni kınıyor, asılsız suçlamalara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Yalan manşete tekzip de manşetten YALAN MANŞETE TEKZİP DE MANŞETTEN
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