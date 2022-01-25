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Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!

Bugün hangi yollar açık, kapalı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yolların son durumu paylaşıldı. Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara sebebiyet verirken 25 Ocak 2022 için hangi yolların açık olduğunu merak ediyor. İşte, bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!

Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken yollarda pek çok noktada araçlar durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, yollar kapandı. İşte, bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi

BUGÜN YOLLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Avrupa yakasında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar dün saat 17.00 itibarıyla kar fırtınası beklendiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi. Bugün pek çok bölgede yollar kapanırken yarınki yol durumu detayları haberimizde yer alıyor.

KARAYOLLARI: İSTANBUL YÖNÜNE ULAŞIM DURDURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE ARASI TRAFİĞE KAPANDI

Gelen son dakika bilgisine göre; kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.

İSTANBUL'A GİRİŞLER VE CEP OTOGARLARINDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur" kararını duyurdu. Tipi şeklinde yağan kar İstanbul'da etkisini sürdürüyor.

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