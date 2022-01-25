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Son dakika: Başkan Erdoğan TİSK heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan TİSK heyetini kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akyol ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

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