25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 25 Ocak Salı vaka ve vefat sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 25 Ocak Salı vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 25 Ocak Salı vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA