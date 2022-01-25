Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 25 Ocak Salı vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Temizlik, aşı dışında, Covid-19'la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu "istemsiz" hareketten de kaçınalım. Omicron'a karşı daha dikkatli olmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.