CHP’li Küçükkuyu Belediyesi’nde yandaşa milyonluk ihale kıyağı

İHALENİN REKABET ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİĞİ İZLENİMİ VERMİŞLER

Küçükkuyu Belediyesi'nin aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunan ve aynı adreste faaliyet gösteren 3 firma ile bahse konu firmalarla ihaleye girmemek üzere anlaşan bir diğer firmaya davet gönderdiği ve aynı yıl içinde gerçekleştirdiği ihalelerin hepsini aynı şirketin aldığı belirlendi.

Aynı zamanda, belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ancak ihalenin görünürde rekabet ortamında gerçekleştiği izlenimi vermek ve mevzuatın öngördüğü asgari şartları sağlamak adına söz konusu şirketin güdümünde ve yönetimindeki uydu firmalara davet gönderildiği tespit edildi. İddianamede, ihaleye katılan firmaların henüz ihaleye davet edilmeden önce bankaya teminat talebinde bulunduğu tespiti de yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 18 KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Kamu İhale Kanunu ile Belediye Kanunu'na aykırı hareket eden Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Belediye Başkan Vekilleri, belediye yetkilileri ve şirket müdürlerinin de aralarında olduğu 18 kişi hakkında kamu davası açıldı.