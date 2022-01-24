CHP'li Küçükkuyu Belediyesi'nde yandaşa milyonluk ihale kıyağı
CHP’li Küçükkuyu Belediyesi’nde 2017’de 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 ihale, pazarlık usulüyle önceden belirlenen firmaya verildi. Başkan Balkan’ın da aralarında olduğu 18 kişiye dava açıldı
CHP'deki skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Küçükkuyu Belediyesi'nin pazarlık yöntemiyle ilansız gerçekleştirdiği 4 milyon 333 bin lira tutarındaki 4 hizmet alım ihalesine fesat karıştırdığı ortaya çıktı. Aralarında CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede, belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ancak ihalenin rekabet ortamında gerçekleştiği izleniminin verilmek istenmesi nedeniyle ihaleyi kazanan şirketin güdümündeki uydu firmalara davet gönderildiği yer aldı. CHP'li Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 4 hizmet alım ihalesinin açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak pazarlık usulü ile yapıldığı belirlendi.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörünce yapılan tespitler sonucu oluşturulan tevdi raporunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığına Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın da aralarında olduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İHALEYİ DE AYNI ŞİRKET KAZANMIŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ile ilgili oluşan kamu zararının ve firmaların belirlenmesinde usulsüzlük olup olmadığı hususlarının tespiti için Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetine dosyayı gönderdi. Yapılan incelemelerde; Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017 yılında pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi.
İHALENİN REKABET ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİĞİ İZLENİMİ VERMİŞLER
Küçükkuyu Belediyesi'nin aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunan ve aynı adreste faaliyet gösteren 3 firma ile bahse konu firmalarla ihaleye girmemek üzere anlaşan bir diğer firmaya davet gönderdiği ve aynı yıl içinde gerçekleştirdiği ihalelerin hepsini aynı şirketin aldığı belirlendi.
Aynı zamanda, belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ancak ihalenin görünürde rekabet ortamında gerçekleştiği izlenimi vermek ve mevzuatın öngördüğü asgari şartları sağlamak adına söz konusu şirketin güdümünde ve yönetimindeki uydu firmalara davet gönderildiği tespit edildi. İddianamede, ihaleye katılan firmaların henüz ihaleye davet edilmeden önce bankaya teminat talebinde bulunduğu tespiti de yer aldı.
BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 18 KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI
Kamu İhale Kanunu ile Belediye Kanunu'na aykırı hareket eden Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Belediye Başkan Vekilleri, belediye yetkilileri ve şirket müdürlerinin de aralarında olduğu 18 kişi hakkında kamu davası açıldı.
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