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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

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