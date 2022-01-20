20 Ocak 2022, Perşembe
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CHP'li Bilecik Belediyesi'nde büyük skandal! 200 bin dolarlık rüşveti alırken yakalandı
CHP bir kez daha rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, belediyedeki ofisinde 200 bin dolar nakit rüşveti aldı. Erdağı, daha önceden seri numaraları alınan paralarla suçüstü yakalandı. İşte detaylar...