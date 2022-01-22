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Son dakika | Esenyurt'ta panik anları! Park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika | Esenyurt’ta panik anları! Park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Son dakika haberi...Esenyurt'ta park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

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