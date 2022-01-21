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Son dakika: FETÖ'ye 28 ilde darbe! Onlarcası yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: FETÖ’ye 28 ilde darbe! Onlarcası yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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