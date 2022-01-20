FETÖ’nün hacamatçı mahrem imamı yakalandı! 22,5 yıl hapsi istendi

DENİZ YOLLARI İLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

FETÖ'nün kara propagandasını yapan ve öven haber sitelerini de takip ettiği arama geçmişinde bulunan Sağlam'ın internet arama geçmişinde 'denizlerde rüzgar durumu' ile ilgili bilgi edinme araması gerçekleştirdiği ve Yunanistan deniz polislerinin göçmenleri 'Türkiye Karasularına İtmesi' başlıklı haberle ilgili arama yaptığı belirlendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinin imsak saati ile Avrupa haritası hakkında bilgi edinmek amaçlı arama yapan Sağlam'ın Avrupa'da bir operatörün yurt dışı paketleri ile ilgili bilgi edinme web aramasının mevcut olduğu kaydedildi.

YURTDIŞINA AKTARILMASI GEREKENLER KATEGORİSİNDE

Sağlam'a ait USB içerisinde ise kendisine ait biyometrik fotoğraflar da bulundu. İddianamede örgütün organik yapısı içerisindeki hiyerarşik sorumlu düzeyde yöneticilerden olması konumu itibariyle, "yurt dışına aktarılması gerekenler" kategorisinde olduğu belirtilen Mehmet Sağlam'ın örgütün yurt içi ve yurt dışında, özellikle Almanya merkezli ve Yunanistan tarafında da temsilci ve hukuki yardım frekanslı faaliyet gösteren ve yurt dışına aktarımını, Glympse uygulaması ile, konumunu GPS izleme özelliği ile gerçek zamanlı olarak izleyen 'ÇIKIŞÇILAR' birimi ile irtibatlı olduğu aktarıldı.