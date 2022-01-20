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Eski albaya FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Eski albaya FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski albay Yıldırım Güneş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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