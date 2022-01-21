21 Ocak 2022, Cuma
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FETÖ’nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar’da yakalandı

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Giriş Tarihi: 21.01.2022
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FETÖ’nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün emniyet teşkilatlanmasında olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

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