20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinde teröre geçit yok! 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinde teröre geçit yok! 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Son dakika | Zeytin Dalı bölgesinde teröre geçit yok! 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada "20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA