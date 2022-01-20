Son dakika: AK Parti'den Meral Akşener'e sert tepki! Bu sözler asla kabul edilemez
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi.
Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.
MERAL AKŞENER NE DEDİ?
Akşener skandal bir iddiada bulunarak Başkan Erdoğan'ın, teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakma amacında olduğu iftirasında bulundu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" ifadesine yanıt verdi.
"Sayın Erdoğan bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüze Türk yargıcı kesmelidir. Makamının ciddiyetinin farkına var ama. Seçilmiş cumhurbaşkanıyım diye vaka satarak geziyorsun ama AKP Genel başkanlığı fikrinden anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz kendine gel" diyen Akşener, şunları kaydetti:
"Başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum, eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha! Böyle bir ahmaklığa böyle bir hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun. Bu memleketi senin seçim kazanma hırslarına yedirmeyiz."
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları;
İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.
Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.
Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.
Sn Akşener'in "teröristbaşının serbest bırakılacağını" iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.
Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında birşeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.
Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.
Asılsız iddialar yaymak, olmayan birşeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir.
Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır.
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