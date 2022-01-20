Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! TURKOVAC aşısı dünyada bir ilk olacak
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURKOVAC ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını belirterek, "Etik kurul çalışması tamamlandı, izin verildi, Pazartesi başlıyor. İlk başta Ankara Şehir Hastanesi olacak ora merkezli başlayacak, mRNA üzeri inaktif çalışması dünyada ilk olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 2 BioNTech üzerine 1 Turkovac aşısı çalışması başlatılacağını açıklayan Bakan Koca, uygulama ile ilgili Etik Kurulun çalışmalarını tamamladığını bildirdi. İlk uygulamanın Pazartesi günü Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Koca, mRNA üzerine inaktif aşı çalışmasının dünyada ilk olacağını söyledi.
TURKOVAC'IN ETKİNLİK ORANI BELLİ OLDU
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre TURKOVAC, CORONAVAC'a göre yüzde 49 daha koruyucu.
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi'nde, sağlıklı gönüllülerde, iki doz TURKOVAC'a karşı iki doz CoronaVac aşısının etkinliği ve güvenliğinin değerlendirildiği Faz-3 klinik çalışmasının ara sonuçları açıklandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymanın ve aşılamanın COVID-19 salgınının sona ermesindeki önemini vurguladı.
Çalışma kapsamında TURKOVAC'ın Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına karşı değerlendirildiğini anlatan Ünal, ara sonuçların 27 Aralık 2021'e kadar olan analizleri kapsadığını belirtti.
Ünal, TURKOVAC-CoronaVac Faz-3 çalışmaları kapsamında ilk gönüllünün 22 Haziran'da alındığını ifade ederek, elde edilen tüm verilerin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığının altını çizdi.
Ünal, yerli aşının Coronavac'a göre yüzde 49 daha koruyucu olduğunu söyledi.
GÖNÜLLÜLERİN YÜZDE 73'Ü ERKEKLERDEN OLUŞTU
Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver de çalışma kapsamında, aşıların COVID-19'a karşı etkinliğinin PCR testi ile doğrulanmış değerlendirilmesinin yapıldığını dile getirdi.
Çalışmaya 18-55 yaş arası, COVID-19 geçirmemiş ve daha önce aşı olmamış sağlıklı gönüllülerin dahil edildiğini söyleyen Tanrıöver, etkinlik analizinin toplam 1182 gönüllü üzerinde yapıldığını bildirdi.
Tanrıöver, gönüllülerden yüzde 73'ünün erkek, yüzde 27'sinin kadın olduğunu belirterek, "Gönüllülerin yüzde 43'ü 40-55 yaş, yüzde 38'i 30-39 yaş, yüzde 19'u da 18-29 yaş aralığındakilerden oluştu." dedi.
"COVID-19 VAKA ORANI TURKOVAC'TA YÜZDE 4,55"
Semptomatik hastalığın engellenmesine yönelik çalışmaya ilişkin verileri paylaşan Tanrıöver, "Semptomatik hastalığın engellenmesine yönelik analizler 1008 gönüllü üzerinde yapıldı. Bu kişilerde toplam 68 COVID-19 vakasını saptadık. Bunlardan 45'i CoronaVac, 23'ü de TURKOVAC aşısı grubundaydı. Yani COVID-19 vaka oranı CoronaVac'ta yüzde 8,96 iken TURKOVAC'ta yüzde 4,55 oldu." şeklinde konuştu.
Tanrıöver, TURKOVAC'ın en az CoronaVac aşısı kadar güvenli ve etkin olduğunu, COVID-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yüzde 49,29 azalttığını anlattı.
Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, ağır hastalıktan korumada iki aşının da yüksek oranda etkili olduğuna dikkati çekti.
CoronaVac olanlardan birinde ileri evre yan etki görüldüğünü, TURKOVAC yaptıranlarda ise buna rastlanmadığını kaydeden Tanrıöver, TURKOVAC'ta en çok görülen hafif yan etkinin aşı yerinde ağrı olduğunu söyledi.
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