Son dakika | Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama! TURKOVAC aşısı dünyada bir ilk olacak

Tanrıöver, TURKOVAC'ın en az CoronaVac aşısı kadar güvenli ve etkin olduğunu, COVID-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yüzde 49,29 azalttığını anlattı.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, ağır hastalıktan korumada iki aşının da yüksek oranda etkili olduğuna dikkati çekti.

CoronaVac olanlardan birinde ileri evre yan etki görüldüğünü, TURKOVAC yaptıranlarda ise buna rastlanmadığını kaydeden Tanrıöver, TURKOVAC'ta en çok görülen hafif yan etkinin aşı yerinde ağrı olduğunu söyledi.