MSB'den Mehmetçik paylaşımı! "3450 metrede -17 derece"

MSB paylaşımında, "Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi/Hakkari Rakım: 3450 metre, sıcaklık: -17 Derece. Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun." ifadeleri kullanıldı.