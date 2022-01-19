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Son dakika | Kar yağışı mahsur bıraktı! MSB'den flaş açıklama: Helikopterlerimiz devrede

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Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika | Kar yağışı mahsur bıraktı! MSB’den flaş açıklama: Helikopterlerimiz devrede

Son dakika haberi... Türkiye etkili olan kar yağışının etkisi altında. Çok sayıda ilde, yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar olurken bazı yollar da kapandı. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin önemli açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada "Şiddetli kar yağışından dolayı kapanan Adana-Gaziantep yolunda Kara Kuvvetlerimize ait çekiciler yol açma çalışmalarına destek sağlarken, sıhhi tahliye için görevlendirilen 2 adet helikopterimiz aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca yolda mahsur kalan tırların kurtarılması için 2 çekici aracın da görevlendirildiği, bölgede destek çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazır olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, yolda mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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