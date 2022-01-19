Son dakika | Kar yağışı mahsur bıraktı! MSB’den flaş açıklama: Helikopterlerimiz devrede

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi.