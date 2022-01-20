20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü PKK'dan Afrin'e roketli saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK'dan Afrin'e roketli saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
Terör örgütü PKK’dan Afrin’e roketli saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildiğini 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA