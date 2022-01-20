Kar yağacak mı? 20-21-22-23 Ocak kar yağacak iller hangileri? Meteoroloji’den yoğun kar yağışı ve soğuk uyarısı!
Kar yağacak mı? Kar yağacak iller hangileri? 20-21-22-23 Ocak kar yağacak iller arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Meteoroloji’den yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı peş peşe geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarıları geliyor. Yurdun birçok bölümünü kaplayacak soğuk hava dalgasına göre; 7 gün sürecek soğuklar yurtta etkili olacak. İşte; kar yağacak iller!
20-21-22-23 Ocak kar yağacak iller hangileri? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den birçok ilde kar yağışı için peş peşe uyarı geliyor. Yapılan uyarılara göre; yurdun birçok bölgesini etkileyecek bir soğuk hava dalgası etkili olacak. 7 gün sürecek soğuklar, bazı bölgelerde etkisini kar yağışıyla gösterecek. Aşırı soğukların 20 Ocak akşamından itibaren başlaması bekleniyor. Peki; kar yağacak iller hangileri?
KAR YAĞACAK İLLER HANGİLERİ?
Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından (24.01.2022 Pazartesi) itibaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.
21.01.2022 Cuma günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
22.01.2022 Cumartesi günü yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz'de yağmur ve sağanak, Toros Dağları'nda yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
23.01.2022 Pazar günü; tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
24.01.2022 Pazartesi gününden itibaren; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27.01.2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.
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- Kar yağacak mı? 20-21-22-23 Ocak kar yağacak iller hangileri? Meteoroloji’den yoğun kar yağışı ve soğuk uyarısı!
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