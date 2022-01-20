Kar yağacak mı? 20-21-22-23 Ocak kar yağacak iller hangileri? Meteoroloji’den yoğun kar yağışı ve soğuk uyarısı!

22.01.2022 Cumartesi günü yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz'de yağmur ve sağanak, Toros Dağları'nda yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23.01.2022 Pazar günü; tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.