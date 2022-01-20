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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliğin azaltılması" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında ise "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık. Hedef tam normalleşme. Ermenistan da bundan çok memnun. Önümüzdeki süreçte, uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanması dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak. Özel temsilciler bunu çalışacak. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" diye konuştu.

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