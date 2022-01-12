Son dakika: TURKOVAC Faz-3 sonucu açıklandı! TURKOVAC’ın etkinlik oranı ne kadar?

Faz-2 çalışmalarına yüzlerce gönüllü katılır, yan etki daha da önemlidir. aşıyı sağlıklı kişilere veriyoruz, hiçbir hastalığı olmayan... Yan etkiler aşı çalışmalarında daha da önem kazanır.

3 BİNE YAKIN VAKADA ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Turkovac 10 Şubat ile Nisan arasında yanılmıyorsam 3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi ve Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Faz-3'te gerçek hayata yakın, gerçek hayatta bir kola aşının kendisi, diğer kola da plasebo verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı, esas baktığımız bu. 1000'in üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Burada da aşı başarılı bulunmuşsa bütün bu çalışmalar bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları değerlendirildikten sonra uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verilir.