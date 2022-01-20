Başkan Erdoğan’dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında flaş açıklamalar

BUKELE'NİN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Biz Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil, Türkiye tekrar büyüyor, bu büyüme hızlı.

Biz Türkiye'nin ürünlerini, TV ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve büyük bir sistem olması. Bu da sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik; savunma sanayii, liman inşaatı, ithalat-ihracat, ticaret, altyapı konularından bahsettik.

Neredeyse imzalanan, El Salvador'da Türk firmalarının imzalamakta olduğu limanlar var, savunma sanayii anlaşmalarımız var. Bunlar başlangıç, yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Bu El Salvador gibi küçük bir ülke için büyük bir başlangıç.



Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Yatırım projelerini görüştük Türk firmalarıyla. Hidrotermal bir tesis projesi de var. İHA ve başka ekipmanlar var bunun yanında. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaret bir yılda yüzde 80 büyüdü iki ülke arasında.

Türkiye çok büyüyor, bunu görüyoruz. Şu anda güçlü ama ileride daha da büyük bir güç olacak ve dünya için çok önemli olacak. O yüzden biz de onların yanında olmak istiyoruz. Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak ve ona eşlik etmek istiyoruz.