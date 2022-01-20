Başkan Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan El Salvador'a büyükelçilik açılması konusunda talimat verdiğini açıklarken Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin "Doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Bu tarihi ziyaretin Türkiye - El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin'e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan sayın Bukelele'nin ülkemizi ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor.
"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ AÇACAĞIZ"
Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışı bugün dışişleri bakanlarımızca yapıldı. Bugün dışişleri bakanıma gerekli talimatı verdim ve süratle sayın başkan da bize en uygun yerde büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız ve bu sebeple de iade-i ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.
2020'de 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Çifte vergilendirmenin önlenmesiyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının müzakerelerini de en kısa sürede tamamlayacağız.
EL SALVADOR'A DESTEK MESAJI
Sayın başkanın El Salvador'u bölgesinin lojistik merkezi haline getirme vizyonunu biz de destekliyoruz. Hayata geçirmeyi planladığı tüm yatırımlarda Türk firmalarının her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA geçen yıl salgın döneminde El Salvador'daki bir çocuk hastanesine teknik ekipman yardımında bulunmuştu. Kurumumuz birçok alanda desteğini sürdürecektir.
Görüşmelerimizde Orta Amerika üzerinde bölgesel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz çok boyutlu dış politikamızın temel sütunlarından birini teşkil ediyor. 15 sene önce bölgede yalnızca 6 olan diplomatik misyon sayımız bugün 17'ye yükselmiş durumdadır. Yarın İstanbul'da El Salvador dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimize tarih tutacak önemli bir sergiyi açacağız.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretim, bunları çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Sayın Putin'le olan görüşmeleri de devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı, olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.
BUKELE'NİN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Biz Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil, Türkiye tekrar büyüyor, bu büyüme hızlı.
Biz Türkiye'nin ürünlerini, TV ürünlerini, kültürünü ülkemizde görüyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve büyük bir sistem olması. Bu da sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik; savunma sanayii, liman inşaatı, ithalat-ihracat, ticaret, altyapı konularından bahsettik.
Neredeyse imzalanan, El Salvador'da Türk firmalarının imzalamakta olduğu limanlar var, savunma sanayii anlaşmalarımız var. Bunlar başlangıç, yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Bu El Salvador gibi küçük bir ülke için büyük bir başlangıç.
Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Yatırım projelerini görüştük Türk firmalarıyla. Hidrotermal bir tesis projesi de var. İHA ve başka ekipmanlar var bunun yanında. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaret bir yılda yüzde 80 büyüdü iki ülke arasında.
Türkiye çok büyüyor, bunu görüyoruz. Şu anda güçlü ama ileride daha da büyük bir güç olacak ve dünya için çok önemli olacak. O yüzden biz de onların yanında olmak istiyoruz. Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak ve ona eşlik etmek istiyoruz.
GÖRÜŞME ÖNCESİ NELER OLMUŞTU?
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Bukele Türkçe dilindeki paylaşımında, "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.
BİTCOİN'İ YASAL PARA BİRİMİ YAPAN İLK ÜLKE EL SALVADOR OLMUŞTU
41 yaşındaki Bukele, ülkesinde Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'in "yasal para" birimi olarak kullanılmaya başlamasıyla sık sık gündeme gelmişti.
Hükümet, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Bukele'nin öncülüğünde hazırlanan plan, El Salvadorluların çoğunlukla ABD'den yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.
EL SALVADOR BAŞKANI NAYİB BUKELE: ÖNCELİKLE BİTCOİN DİYARI EL SALVADOR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE SELAMLAR
El Salvador'un 41 yaşındaki devlet başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi. Bukele, Türkiye'ye gelişini Twitter'dan esprili bir dille duyurdu.
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye bir dizi görüşme gerçekleştirmek için geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün saat 16:30'da görüşecek olan Bukele dünyada bir ilki gerçekleştirmesiyle biliniyor. Resmi törenle karşılanacak olan Bukele ile Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüştükten sonra iki ülkenin heyetleri arasında da görüşmeler gerçekleşip, anlaşmalar imzalanacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bukele onuruna resmi akşam yemeği verilecek.
ESPRİLİ AÇIKLAMA
Bukele'nin son attığı tweet ile Türk medyasını yakından takip ettiği belli oldu. Bukele Türkiye'ye gelişini "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" tweetiyle duyurdu. Geçtiğimiz aylarda tartışan eşleri konu alan bir TV programında "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" anonsuyla programa katılan kişi gündeme oturmuştu. Bukele de bu taktiği uygulayarak esprili bir dil kullanmış oldu.
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