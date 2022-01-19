Son dakika: Başkan Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye cevap! Büyük mutluluk duyacağız
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarın Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan Türkiye ziyaretini Twitter'dan duyuran Bukele'ye, "Sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadeleriyle cevap verdi.
Başkan Erdoğan, Türkiye ziyaretini Twitter'dan duyuran Bukele'ye, "Sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadeleriyle cevap verdi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı Türkçe, İspanyolca ve İngilizce paylaşımlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bukele Türkçe olarak "Bu Perşembe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ediyorum" ifadesini paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yarın Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan, Türkiye ziyaretini Twitter'dan duyuran Bukele'ye, "Sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadeleriyle cevap verdi.
Perşembe günü Türkiye'ye gelecek Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
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