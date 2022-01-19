Son dakika: Başkan Erdoğan’dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye cevap! Büyük mutluluk duyacağız

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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