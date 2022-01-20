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Başkan Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında flaş açıklamalar

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Giriş: 20.01.2022 19:57
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan El Salvador'a büyükelçilik açılması konusunda talimat verdiğini açıklarken Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin "Doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
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