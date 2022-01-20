20 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan El Salvador'a büyükelçilik açılması konusunda talimat verdiğini açıklarken Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin "Doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.