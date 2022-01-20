Bedelli askerlik ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL bedelli er sınıflandırma sonucu açıklandı mı?
Bedelli askerlik sınıflandrma sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bedelli er olarak silahaltına alınacak olan vatandaşlar heyecan içinde MSB'den gelecek açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuru ile birlikte sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, bedelli askerlik ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL bedelli er sınıflandırma sonucu açıklandı mı? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik ne zaman belli olacak? 2022 bedelli er sevk tarihlerinin belli olmasının ardından gözler sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Bedelli er sonuçlarını merak eden vatandaşlar, MSB'nin duyurular sayfasını yakından takip ediyor. 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ne zaman belli olacak? 2022 MSB ASAL bedelli er sınıflandırma sonucu açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları 28 Ocak Cuma günü açıklanacak. Yükümlüler, 28 Ocak itibariyle askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.
İşte 2022 sevk tarihleri:
1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
|Sevk Tarihleri
|Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
|3.Şub.22
|02-03 Şubat 2022
|3.Mar.22
|02-03 Mart 2022
|31.Mar.22
|30-31 Mart 2022
|12.May.22
|11-12 Mayıs 2022
|9.Haz.22
|08-09 Haziran 2022
|21.Tem.22
|20-21 Temmuz 2022
|18.Ağu.22
|17-18 Ağustos 2022
|15.Eyl.22
|14-15 Eylül 2022
|13.Eki.22
|12-13 Ekim 2022
|10.Kas.22
|09-10 Kasım 2022
|8.Ara.22
|07-08 Aralık 2022
3. Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.
4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucunda, negatif çıkanlar aynı gün içinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar, test tarihinden itibaren 2 (iki) günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler ile sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar; müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklarından askerlik şubelerine başvurarak bir sonraki celp ve sevk dönemine sevklerinin planlanmasını sağlayacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki 1 (bir) gün içinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
f. Birliğe katılış esnasında, yükümlüler sevk belgeleri ile Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının e-Nabız üzerinden çıktısı alınarak katılış yapacaklar,
g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
5. 2021 yılında sevke tabi iken, Kovid-19 salgını veya yasal mazeretleri nedeniyle 2022 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 2'nci maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır. Bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.
6. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.
10. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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