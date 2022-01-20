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İstanbul'da korkutan gemi yangını! Kartal'da kıyıya vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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İstanbul’da korkutan gemi yangını! Kartal’da kıyıya vurdu

İstanbul'un Kartal ilçesinde kıyıya vuran hurda gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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