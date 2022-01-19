19 Ocak 2022, Çarşamba
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Tunceli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Tunceli’de etkili bir şekilde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, şehir genelinde elverişsiz hava koşulları kentte zincirsiz olarak trafiğe çıkılmasını yasak getirdi.

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