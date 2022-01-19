Mehmetçik vurdukça PKK'da çözülme arttı
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı. PKK'ya peş peşe vurulan darbelerin ardından teröristler de kaçarak teslim olmaya başladı. 2022'nin geride kalan 19. gününde teslim olan terörist sayısı 4'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.
PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR
Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında örgüte katıldığı, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi.
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