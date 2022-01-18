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İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! Müze ifadesi tepki çekince geri adım attı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! Müze ifadesi tepki çekince geri adım attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 86 yıl sonra camiye çevrilen Ayasofya'yı internet sitesinde müze olarak gösterdi. Belediye sosyal medyadan tepki alınca müze ifadesini kaldırarak yerine Ayasofya-i Kebir Camii yazdı. Gelişmeleri A Haber muhabir Mehmet Nilüfer’in konuğu olan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

İBB'nin vitrin çalışmalarından biri olan "İstanbul'useyret" isimli sitede Ayasofya'ya müze denildi. Burada yapılan bir gaflet mi? Yoksa bir skandal mı? Gelişmeleri A Haber'de gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

Murat Özer canlı yayında şunları söyledi:

"Ben aslında bu duruma şaşırmadım çünkü CHP'nin Ayasofya'nın 86 yıllık esaretinin ortadan kalkması sonrasında ciddi bir rahatsızlığı söz konusuydu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bu konuda 'Hukuka ve Cumhuriyet değerlerine aykırı' olduğunu ifade etmişti.

Bunlar iktidara geldiklerinde Ayasofya'yı tekrar müze yapmak için girişimlerde bulunacaklarını söylemişlerdi. İşte bu yüzden bu yapılan iş şaşırtıcı bir durum değil. Orada müze ifadesini kaldırdılar ama kullanılan görseller cami yapılmadan önceki görsellerdir.

Burada ne kadar mozaik varsa ne kadar fresko varsa onlarla alakalı görseller kullanmışlar. Bugün Ayasofya'yı merak eden bir izleyici Ayasofya'nın Bizans dönemine ait neyi varsa onu görüyor. Cami halılarla kapatıldı. Üst kısım ibadete açık değil. Orada çok fazla mozaik var.

İbadete açılan kısma girildiğinde eski bir kilise olduğunu anlamazsınız. Burada cami olduğunu gösteren görsel materyaller mevcuttur. Bizans döneminde inşa edilen kiliseler Doğu'ya doğru yapılırken sadece Ayasofya Kıble eksenli inşa edilmiştir burada bir hikmet vardır.

Burada mihrap ile apsis arasında hiçbir açı farkı yoktur. Yani Ayasofya doğrudan Mekke'ye doğru inşa edilmiştir."

İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! İBB, AYASOFYA'YA CAMİ DİYEMEDİ!
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