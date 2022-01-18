İBB, Ayasofya’ya cami diyemedi! Müze ifadesi tepki çekince geri adım attı

Burada ne kadar mozaik varsa ne kadar fresko varsa onlarla alakalı görseller kullanmışlar. Bugün Ayasofya'yı merak eden bir izleyici Ayasofya'nın Bizans dönemine ait neyi varsa onu görüyor. Cami halılarla kapatıldı. Üst kısım ibadete açık değil. Orada çok fazla mozaik var.