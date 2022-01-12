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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra korona virüs salgını gibi küresel konuları ele aldı.

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