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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile görüştü. Görüşmede Afganistan ve Kazakistan'daki gelişmeler ele alındı.

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