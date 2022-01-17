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CHP'nin erken seçim hevesi kursağında kaldı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açık açık söyledi: Olmayacak

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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CHP’nin erken seçim hevesi kursağında kaldı! Kılıçdaroğlu’nun danışmanı açık açık söyledi: Olmayacak

Erken seçim tartışmalarını bitiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne rağmen, inadına erken seçim sloganları atan CHP'nin hevesi yine kursağında kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve anketçi İbrahim Uslu, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erken seçim senaryosu benim için yok denecek kadar azaldı." dedi.

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı. Ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.

CHP, KURULTAYI 'ERKEN SEÇİM' NEDENİYLE ERTELEDİ
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, temmuzda yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, olası erken seçim nedeniyle 1 yıl ertelendi.

Kurultayın, 2023 yılının Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

"ERKEN SEÇİM SENARYOSU YOK DENECEK KADAR AZALDI"
Son olarak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında erken seçim tartışmalarına değinen Uslu, "Erken seçim senaryosu muhalefet için yok denecek kadar azaldı." dedi.

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