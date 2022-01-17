CHP'nin erken seçim hevesi kursağında kaldı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açık açık söyledi: Olmayacak
Erken seçim tartışmalarını bitiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne rağmen, inadına erken seçim sloganları atan CHP'nin hevesi yine kursağında kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve anketçi İbrahim Uslu, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erken seçim senaryosu benim için yok denecek kadar azaldı." dedi.
Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı. Ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.
CHP, KURULTAYI 'ERKEN SEÇİM' NEDENİYLE ERTELEDİ
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, temmuzda yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, olası erken seçim nedeniyle 1 yıl ertelendi.
Kurultayın, 2023 yılının Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.
"ERKEN SEÇİM SENARYOSU YOK DENECEK KADAR AZALDI"
Son olarak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan, siyasal iletişimci ve kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında erken seçim tartışmalarına değinen Uslu, "Erken seçim senaryosu muhalefet için yok denecek kadar azaldı." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osman Kavala dava sonucu belli oldu mu? 17 Ocak Osman Kavala davası sonucu tutuklu mu, serbest mi?
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman?
- Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak?
- e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
- 15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…
- MSB açıkladı! 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı faiz kararı açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
- Tatlı sert ifadesinin sözlük tanımı hangisidir? Kim Milyoner sorusu...
- Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?
- Oxford Sözlüğü'nün 2021'de yılın kelimesi seçtiği kelimenin Türkçesi hangisidir?