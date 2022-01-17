Basın toplantısına damga vuran soru! Başkan Erdoğan: Ters köşe olmayacağız aramızda kardeşlik hukuku var

İŞTE O SORU VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANITI

Arnavutluğa verdiğiniz destek hiçbir ülkeninkiyle kıyaslanamaz. Avrupa Birliği sizin Arnavutluk'a verdiğiniz destekten dolayı endişelenmeli mi? Arnavutluk'a verdiğiniz desteklerden dolayı bir kazancınız olacak mı? Geride aldığınız bir şey var mı?

"TERS KÖŞE YAPMAK İSTİYORSUNUZ SANIRIM"

Öyle bir soru sordunuz ki bizi ters köşe yapmak istiyorsunuz sanırım. Ama biz ters köşe olmayacağız. Bizim aramızda kardeşlik hukuku var. Öyle destekler olur ki bu destekler kardeşliğiniz gereği olur.